【即市分析】騰訊逆市跌　有何啟示？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：今日(周三)即市恒指一度突破28,500點關口，氣勢如虹，可藍籌股之中，股王騰訊控股(00700)現時卻逆市下跌，報347.4元，跌1%，到底有何啟示？



今日升市有成交配合，現時成交額已逾870億元。升市騰訊獨跌，其中一個可能性，乃部分資金沽騰訊，買其他藍籌。事實上，見到弱咗一排的手機設備股瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)愈升愈有，現分別升12%及5%，另見中銀香港(02388)及吉利汽車(00175)同升逾4%，三涌油亦有好表現，反映升勢頗全面。



另一個可能性，乃恒指已累升一定水平，有部分資金開始部署沽貨鎖定利潤，相對具流動性的騰訊成套現目標。



無論如何，恒指短線若企穩28,500點，後市挑戰29,000點關不無可能。只是，論估值，在經濟看淡之下，恒指憑什麼可以在此基礎下繼續向上，那賭上定賭落值博，倒值得大家深思。

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