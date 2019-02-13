中燃：全年銷氣可望增25%　料俄氣定價合理

中國燃氣(00384)常務副總裁朱偉偉於媒體午宴上重申，中燃可望於截至今年3月底為止的財政年度錄得燃氣銷量增長25%。資本運營中心總經理李雲濤指，中燃於東三省市佔率達到50%，將受惠俄羅斯年底經東三省輸氣給中國，亦相信俄氣售價合理。



中國石油(00857)母公司中石油集團與俄羅斯天然氣公司(Gazprom)於2014年5月簽訂天然氣買賣協議。俄國今年底開始會從遠東地區售氣到中國，首站是黑龍江省，惟售價一直不明。



李雲濤指出，中燃於東三省的市佔率達到50%以上，新奧能源(02688)和華潤燃氣(01193)加起來僅一成多，中石油旗下昆侖能源(00135)另佔一成多。若以省分細分，大型燃氣公司在吉林省業務不多，因為當地有不少小型燃氣公司經營，惟中燃在黑龍江省的市佔率超過80%。



他續指，現時東三省燃氣使用率很低，原因是當地還未連接到國家管網，而且天然氣供應極少，遼寧省是靠中石油2012年簽約把卡塔爾的液化天然氣(LNG)運到大連，冬季售價極高，黑龍江哈爾濱則靠中石油大慶油田附近少量氣田供氣，只能滿足餐廳等少量需求，居民和重工業可用的氣很少。



因此，俄氣來華自然是填補了東三省這個中國天然氣市場的空白地區，預料3至5年後，隨着當地燃氣使用增加，3至5年內俄氣每年來華天然氣會達到380億立方米。東三省冬季天氣嚴寒，其需求勢比北京等其他地方龐大，結構性增長不容易受宏觀經濟左右。



中燃宣布截至2021年3月為止的三個財政年度，城市及鄉鎮燃氣項目銷氣量每年增長最少25%，李雲濤指這個目標不但高於其他同業，而且還未包括俄氣來華的機遇。



就市場有聲音質疑農村煤改氣的經濟效益，朱偉偉稱，煤改氣的商業模式是(一)資本開支可控和(二)確保銷量增長，銷量方面不成問題，因為農村需求在於供暖，用氣量是日常8至10倍。儘管每立方米毛利會比城市低約30%，只有0.45元人民幣(下同)，惟氣量可以彌補。他又重申，中燃維持本財年燃氣銷售每立方米有毛利0.62元的指引。



朱偉偉又稱，內地居民天然氣滲透率達到60%，還有增長空間。城鎮方面中燃正全力透過燃氣用具、燃氣保險和維修服務等增值服務來催谷收入，增值服務之毛利率於截至2021年3月為止的三個財政年度達到40%至50%。

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