樓價UPDATES：栢慧豪園交吉匙盤成搶手貨

交吉鎖匙盤買少見少，天水圍栢慧豪園同類兩房放盤，近日就獲多組客人睇樓，終以575萬元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔星域軒1座低層C室，實用面積815方呎，兩房一套間隔連多用途房，以2,750萬元易手，實用呎價33,742元。



●西半山南寧大廈中層B室，實用面積525方呎，兩房間隔，以1,080萬元易手，實用呎價20,571元。



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九龍區



●西南九龍浪澄灣8座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，外望海景，以1,080萬元獲承接，實用呎價約19,636元。



●將軍澳君傲灣本月暫錄2宗成交，剛錄3座高層F室，兩房間隔，座向西方，去年10月份開價808萬元，現累減63萬元沽出，成交價745萬元，實用面積457方呎計，折合呎價16,302元。



●大角咀港灣豪庭2座低層A室，兩房間隔，實用面積約321方呎，以約14,500元放租兩星期，議價後減至14,300元，獲外區客承租，實用呎租約44.5元。



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新界區



●天水圍栢慧豪園及豪廷豬年已錄得2宗成交，其中栢慧豪園5座高層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，屬交吉鎖匙盤，因此十分搶手，近日已有多組客人睇樓，最終以575萬元沽出，實用呎價11,663元。



●東涌居屋裕東苑B座中層1室，實用面積639方呎，三房間隔，於未補價第二市場以442.8萬元沽出，實用呎價6,930元，新買家為區內公屋家庭。



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