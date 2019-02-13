地監局：持牌代理人數跌穿4萬

地產代理監管局主席梁永祥稱，截至2月12日(周二)，持牌代理共39,811人，較2018年底減少312人。至於人數下滑是關乎市道問題，不續牌多還是新血減少，這方面需密切留意。



根據1月份土地註冊處公布的資料，整體樓宇買賣合約登記共約5,589宗，以此推算代理「爭食指數」，平均約7.1名代理開一張單，情況出有改善。去年11及12月時，平均10.2名與13.2名爭一張單。



他續稱，數字持續窄幅減少問題不大，但該局關注實際在前線工作者數目，坊間普遍以整體成交及持照總數，作業界平均開單參考數據。但其實不少持牌人並沒有從事銷售工作，如測量師、律師等。



故該局計劃統計參與前線工作實質數字，或向四大代理行查詢相關比例，再套用到總人數上作推算，雖屬粗略估計，但最少有概括範圍供參考。



此外，梁氏指出，地監局亦有就「影子盤」作出跟進，當中不能接受無中生有的虛構盤源，至於已售但未更新的過期盤，則接受代理解釋。當局去年12月初發出執業通告，放盤單位需設有編號，已售單位要適時剔除，假盤情況已有改善。



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