凱知樂：將調整獨家產品組合　推價格親民玩具抗逆

樂高(LEGO)中港代理商凱知樂(02122)去年上半年毛利率按年下跌逾5個百分點至42.8%。助理行政總裁兼首席財務官洪誠明坦言，玩具行業受電商平台衝擊，近年品牌商有減價壓力，作為分銷商會透過調整線上線下獨家產品組合，從而區分不同銷售渠道。



有分析指內地迎來「消費降級」時代，即消費者對價格質量有更高追求之餘，亦重視性價比。他指，旗下代理品牌會推出價格更親民的玩具應對，例如樂高今年將推出單價較低、設計較為簡單的產品，並減少數千至上萬元定價貨品佔比，惟強調並不等同於減價。



他指出，樂高產品現時佔公司內地收入比重約一半，未來會繼續引入更多玩具及母嬰品牌，降低對樂高產品的單一依賴性，但雙方是重要合作夥伴，樂高中國也有要求集團加強品牌推廣。他透露，目前於中國地區營運10家樂高認證專門店(LCS)，在香港則有4家分店，計劃今年分別新開9家及1家店，其中香港選址新市鎮地區，面積約為2,000方呎。



此外，該公司去年成為美國老牌玩具店FAO Schwarz大中華地區營運商，今年上半年計劃於北京開設一家FAO Schwarz旗艦店。他指出，考慮到所需店面面積較大及客群不同，故未有選擇在香港開店，未來或會考慮到上海開第二家分店。



談及中美貿易糾紛，洪誠明指出公司雖有銷售美國品牌玩具產品，但市場約七成產品都於中國生產，從美國進口只屬小量，認為影響不大。

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