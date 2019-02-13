m18講場：係咩驅使銀行家轉行賣玩具？

星展銀行香港前房地產及戰略客戶主管洪誠明(Sherman)，去年9月過檔LEGO中港代理商凱知樂(02122)做CFO兼助理CEO一職。究竟點解一位睇中港房地產市場嘅banker，會諗到轉行賣玩具呢？



Sherman坦言，一切都係為咗屋企兩個8歲同6歲嘅小朋友，仲話加入公司前已經對小朋友玩具頗有認識，入嚟對住盤數同產品都有幫助。唔係講笑，時下潮流玩具閒閒地單價過百甚至上千元，所以Sherman加入凱知樂，真係可以爭取唔少福利，至少可以拎啲新產品返屋企試玩嘛。



正如佢之前睇開嘅房地產市場一樣，玩具一樣有價有市，面向Kidults(大細路)市場嘅產品隨時上萬元都有，不過佢強調凱知樂做經銷商，不參與炒賣。講開香港房地產，佢就話香港「儲水力」強，留得住資金，房地產金融性都自然強，非常保值，真係「用得之餘又可以賺錢」。



樓嘅話絲絲就無能力炒，不過玩具都可以買件玩下嘅！

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