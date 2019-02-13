【M18推薦】汽車股踩油吼廣汽

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：港股今日(周三)喜氣洋洋，市場氣氛好轉，早前累跌不少的板塊繼續有力反彈，其中汽車股表現唔錯，吉利汽車(00175)早前公布1月銷量創新高後即市股價再升2.3%，另獲券商野村發報告上調評級的廣汽集團(02238)股價更升4.1%報9.5元，究竟值唔值得追勢買呢？



先睇野村份報告，該行上調廣汽2019及20年每股盈利預期分別2%，以反映日本品牌Honda及Toyota的貢獻，又指廣汽—豐田及廣汽—本田的經銷商存貨水平健康，如中央有進一步的刺激汽車行業國策出台，相信集團亦可受惠其中，故上調廣汽之投資評級至「買入」，目標價則上調至12.2元。



事實上，投資者早前認為汽車股為中美貿易戰中的受累者，惟該負面消息炒作多時，相關股份股價累跌已深，估值開始現吸引力，未來只要冇進一步的負面消息，相信在大市短期氣氛好轉下，具備博反彈的誘因。走勢上，廣汽股價今日破位已上，確認上破中線阻力9元關，短線目標挑戰10元，止蝕位9.2元。

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