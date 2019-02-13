新盤部署：雲滙最快月內重推　市價推售

踏入豬年發展商推盤態度積極。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下大埔白石角雲滙去年開售銷售反應理想，短期內將重推，月內有機會推售第1期，尚有約800伙。



項目破天荒與同系沙田新城市廣場等商場合作，為住客提供購物方便、折扣及優惠。



新地代理總經理胡致遠稱，該盤之前推售2期單位為主，已售300多至400伙，平均呎價約1.8萬至2萬港元；重推將以市價發售，而旁邊樓盤售價亦有參考價值。



雷氏又指出，中美貿易談判緩和，加息態度軟化，均對樓市具刺激作用，料將恢復活力，樓市回氣階段近完成，今年料將平穩。



集團首季有機會開售屯門御半山第2期，西南九龍匯璽第3期及東半山司徒拔道項目。

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