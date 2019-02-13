歐股續升　汽車股受捧

歐股早段續升，英國富時100指數升0.54%，報7,171點；德國DAX指數升0.75%，報11,209點；法國CAC指數升0.49%，報5,081點。



汽車股受追捧，勞斯萊斯升2.71%；德國福士汽車升1.06%；戴姆勒升0.73%；法國汽車零件生產商Valeo股價亦升1.78%。



奢侈品股同樣做好，Gucci母公司開雲集團升2.6%；Hermes升1.29%。



個股方面，瑞典煙草製造商Swedish Match績後股價升逾5%；荷蘭啤酒生產商喜力(Heineken)淨利潤表現勝預期，其股價亦升4.2%。



【16:03】歐股開市向好，英國富時100指數升0.4%，報7,162點；德國DAX指升0.5%，報11,185點；法國CAC指數升0.35%，報5,073點。



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