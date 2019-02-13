屯門寫字樓滙賢一號．雋峰減價8至10%　加推18伙

佳源國際控股(02768)及陞域集團旗下屯門寫字樓滙賢一號．雋峰最新減價8至10%加推新一批共18個單位，即日起發售。



據價單資料，該批單位價單售價介乎450萬至766.5萬港元，呎價由7,519至13,173元。呎價最低單位為5樓1室，建築面積697方呎，售價524.1萬元；呎價最高為26樓9室，建築面積509方呎，售價670.5萬元。



美聯區域聯席董事吳偉光指出，該集團負責銷售上述項目，是次減價屬新年優惠，未來或會加價加推。他續稱，該項目累售約74個單位，套現逾4億元，最近的成交呎價介乎9,500至11,000元，項目最高成交呎價達1.3萬元。

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