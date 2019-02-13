基石藥業：暫未有藥品商品化具體時間表

本港第六隻未有盈利生物科技股份基石藥業(02616)14日起招股，該公司執行董事、主席兼首席執行官江寧軍表示，現時未有藥物商品化的具體時間表，而上市是公司發展的重要一步，冀透過上市融資進一步推進公司產品線。



他又指，公司有自設廠房的需要，正積極準備廠房的建設，以應付日後藥品商業化的需要。



他表示，公司與藥明康德(02359)有良好合作關係，臨床工作及部分藥物生產亦有與藥明康德合作，冀日後在國際及中國內都能找到合適的合作伙伴。



基石藥業招股價介乎11.1元至12.8元，每手500股，入場費約6,464.49元。下星期二截止認購，本月26日在主板上市。



該公司發行約1.86億股，當中一成在港公開發售，集資額最多約23.85億元，集資所得30%用於公司核心候選產品，40%用於管線中其餘臨床藥物及IND階段候選藥物，20%用於研發及尋找新候選藥物，10%用於營運資金及一般用途。



基石藥業是次引入4名基礎投資者，合共認購9,500萬美元等值股份。基投包括新加坡政府投資公司(GIC)、博裕資本(Boyu Capital)、益尚資本(Ishana Capital)，以及索羅斯基金前合夥人David Kowitz及Sheldon Kasowitz旗下的Indus Funds。

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