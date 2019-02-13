【市後重點睇】美匯靠穩　道期報升

2019年02月13日 16:14
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    (美聯社圖片)

    美匯指數回升至96.7水平，圓匯維持110.6，歐元報1.133，英鎊報1.29。港匯企穩7.848，離岸人民幣(CNH)反覆高見6.7590。金價守1,312美元。布油及紐油分別報62.98美元及53.75美元。道指期貨升76點。

    ●市後關注點
    -17:00　國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
    -17:30　英國1月消費物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)
    -18:00　歐元區12月工業產出
    -21:30　美國1月CPI
    -21:50　美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特就美聯儲觀點發表講話；亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話
    -23:30　美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

    ●恒生指數收市升326點或1.1%，報28,497點，重上250日線；主板成交1,210億港元。瑞聲科技飆11.4%。https://bit.ly/2ByCK5U

    ●A股快報：滬綜指升1.84%，收復2700點關；5G板塊標青。https://bit.ly/2THO32M

    ●亞洲股市：日股收升280點，Japan Display漲4%。https://bit.ly/2UVNoe9

    ●歐股三大指數開市向好。http://bit.ly/2SxgcwG

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