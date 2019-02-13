外資機構放售一籃子香港住宅　叫價逾2.4億元

外資金融機構大手放售在香港持有的一籃子住宅物業。市場消息透露，當中涉及約11個單位，叫價介乎850萬至9,800萬港元，有大型銀行對該批物業總估值約2.23億元。



其中，南區壽臣山一個住宅單位，實用面積2,646方呎，連一個車位及逾千呎花園，叫價9,800萬元放售，呎價約3.7萬元，較銀行估值8,500萬元高約15.3%。



據了解，該批物業由外資金融機構分別於1981至2010年購入，一直作員工宿舍，近期全部交吉放盤。而由同一機構持有另一個奧運站柏景灣高層三房戶，上月以1,210萬元沽出，較銀行估價低近8%。

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