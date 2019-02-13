林一鳴：港股暫難言重返牛市　要視乎貿易談判結果

曾預言今年港股會「熊轉牛」的資深財經專家林一鳴表示，儘管恒指突破了250天線牛熊分界線，但暫時不可單靠技術分析便斷言港股已重返「牛市」，因一切仍要取決中、美會談的成果。



他指出，倘雙方能達成協議，美國撤銷對中國加徵關稅，則港股才可望轉入「牛市」，進一步上試30,000點，甚至32,000點；相反，若美國開出苛刻的條件令中國經濟蒙受巨大損失，最終傾唔掂數，談判破裂，港股會繼續熊市的走勢，更會跌凸近月的升幅，「屆時跌幅會好恐怖」，或急瀉3,000至5,000點，再試穿24,000點低位。



他笑言，現時可說是「賭大細」，投資者要自行判斷對中美貿易談判的信心。不過，他個人就不太樂觀，因美國總統特朗普於墨西哥邊境興建圍場事件上已慘輸一仗，故於中美貿易會談上，特朗普必然要取得很大「著數」才肯讓步，而中國亦未必願意完全屈服，他認為雙方能於3月1日中美貿易暫時「休戰」限期前簽訂協議的機會較細。



對於市場憧憬隨着A股及內地債券將陸續獲納入國際基準指數或增加權重，將有大量資金流入中國，他籲投資者不要期望過高，過去十年也曾有類似憧憬，惟投資者是不會投放資金入無錢賺的地方，以去年A股正式獲納入MSCI指數為例，A股也升不起。

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