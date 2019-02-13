【fb直播】恒指升勢沒法擋？聽黃偉豪點講！

侵侵(美國總統特朗普)又再釋出善意，指或考慮延期調高中國貨入口關稅，港股周三(13日)愈升愈有，重上250天牛熊分界線，升勢沒法擋？



內地股市動力夠，滬綜指重上2,700點，內地券商齊齊炒上！轉投A股係時候？



港交所(00388)繼續強勢，再創8個月高位，升至260元水平，大行目標價級級升，港交所升上300元不是夢？



憧憬摺芒智能手機推出刺激手機銷售，手機孖寶升勢淩厲，瑞聲科技(02018)更是強勢跑出！追落後空間仲有幾多？



《東網Money 18》搵來中民證券（香港）研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

