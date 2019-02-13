【今日破位表】本地地產股紛紛破頂

市場對中美貿易談判轉樂觀，港股連升第三日，恒指收市漲326點報28,497點，成功收復俗稱牛熊分界線的250日線，主板成交增至1,210億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有21隻，股價創52周新低的股份有10隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



大市氣氛好轉，低殘板塊輪流起動，其中手機設備股表現突出，其中瑞聲科技(02018)飆高11.8%，收報56.2元，為全日最大升幅藍籌，成交大增至近14億元。



另外，美國加息周期或已近尾聲，本地地產股強勢未完，新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)及信和置業(00083)齊齊創出52周新高。具騰訊控股(00700)概念的貓眼娛樂(001896)，上市後反覆尋底，即市創出13.96元的新低，收市仍跌3.1%報14元，較招股價14.8元低逾半成。

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