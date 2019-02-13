中燃研究營運LNG碼頭　不擔心中石油競爭

市場關注燃氣銷售公司會否自設液化天然氣(LNG)碼頭，透過自行輸入海外LNG來控制燃氣來貨成本，新奧能源(02688)去年8月開始就透過母公司在浙江舟山的碼頭輸入LNG。



中國燃氣(00384)資本運營中心總經理李雲濤表示，中燃也在研究LNG碼頭，問題是這是長期投資，而且涉及的資本開支不菲。國內持續增產及俄氣來華等無疑會增加供應，幾年內中國天然氣供需可能會達致平衡，甚至轉為過剩，屆時建了碼頭可能會面對利用率不足的危險。中燃要行「輕資產」策略，因此希望在合資公司取得控股權、之後中燃來經營就可以，而且必須要有管網連接。



中石油進口天然氣連年累積巨額虧損，惟國家管道公司組建只是時間問題，因此極需透過昆能催谷天然氣業務表現。不過，中燃常務副總裁朱偉偉不擔心當中對中燃的衝擊，指三桶油生產天然氣歸根究柢還是需要大手入貨的銷售公司賣出去，而管道公司成立可以令中國天然氣市場逐漸市場化，降低內地用氣成本，並讓銷售公司有更多氣源選擇。

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