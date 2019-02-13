龐寶林：未確定牛市重臨　恒指有望重上二萬九

東驥基金管理董事總經理龐寶林坦言，市場回穩令投資者風險胃納上升，去年不利港股的因素，今年亦有所扭轉，倘中美貿易磋商能達成協議，恒指或可衝上29,000點，屆時可能會有投資者趁好消息出貨，惟全球央行或轉軚不加息，若連同美國聯儲局也「跪低」暫停「收水」，料大市續上試30,000點。



他又說，滬綜指升穿2,700點關是好的訊號；歐洲經濟差，歐央行亦可能暫停「收水」，意味市場游資仍然充裕，最後則要視乎企業盈利，雖然去年第四季企業盈利差，內地農曆年消費亦不理想，但中、美貿易戰若能明朗化，將有利企業盈利能見度上升。



對於港股是否已牛市重臨，他直言暫時仍未能確認，雖然中、美貿易談判或有好消息，但頂多是中國願意購買更多美國商品及農產品，其他於保護知識產權及防止科技盜竊等問題上，料較難落實，故可能尚有第二回合的磋商。

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