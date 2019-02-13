【北水追蹤】買港交所內險　沽建行騰訊

港股今日(周三)做好，恒指以大成交重上250日線，收市升326點報28,497點，主板成交增至1,210億元。港股通成交額約145億元，按日增加33億元，佔主板成交額11.9%；南下資金淨流入23億元人民幣。



香港交易所(00388)發力，股價一度高見260.4元，收報258.8元，升2.7%。其港股通錄得淨流入2.41億元，為全日淨流入最多的個股。此外，內險股亦有資金流入，中國太保(02601)、新華保險(01336)及中國平安(02318)港股通分別錄得淨流入2.2億、1.7億元及8,423萬元。



吉利汽車(00175)及中芯國際(00981)港股通分別錄得淨流入1.57億及6,644萬元。雖然舜宇光學(02382)股價連日做好，今日再升5%，收報93.35元，但其港股通錄得淨流出3,433萬元。



騰訊控股(00700)股價逆市下跌，收報347.8元，跌1%，其港股通錄得淨流出7,156萬元。建設銀行(00939)港股通錄得淨流出1.66億元，為全日淨流出金額最多的個股。

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