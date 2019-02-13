聯交所股權變動資料顯示，六福集團(00590)於2019年2月12日獲澳洲聯邦銀行增持23萬股，最新持股數目4,705萬股。



味千(中國)(00538)於2月11日獲Marathon Asset Management LLP增持488萬股，最新持股數目5,798萬股。



國泰君安(02611)於2月11日獲Matthews International Capital Management, LLC增持20萬股，最新持股數目5,989萬股。



思城控股(01486)於2月8日獲鍾慧姿增持5萬股，最新持股數目4,027萬股。



金山軟件(03888)於2月8日獲FMR增持50萬股，最新持股數目約1.23億股。



萊爾斯丹控股(00738)於2月8日獲李子彬增持5萬股，最新持股數目約3.71億股。



香港寬頻(01310)於2月8日獲Horwitz Bradley Jay增持10萬股，最新持股數目45萬股。



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中國中車(01766)於2月8日被摩根大通減持1,612萬股，最新持股數目約2.95億股。



中國交通建設(01800)於2月8日被摩根大通減持488萬股，最新持股數目約2.61億股。



中國平安(02318)於2月8日被摩根大通減持2,615萬股，最新持股數目約11.73億股。



舜宇光學科技(02382)於2月8日被摩根大通減持154萬股，最新持股數目7,672萬股。



海螺創業(00586)於2月8日被貝萊德減持89萬股，最新持股數目8,947萬股。



重慶農村商業銀行(03618)於2月8日被貝萊德減持369萬股，最新持股數目約3.26億股。



威華達控股(00622)於2月13日被VMS Investment Group Ltd減持2,499萬股，最新持股數目約5.75億股。



東風集團(00489)於2月8日被景順資產管理減持129萬股，最新持股數目約1.7億股。

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