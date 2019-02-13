新股專輯︰德信中國下周二起招股　入場費3282元

續有內房商來港上市，德信中國(02019)計劃周四(14日)起至下周二(19日)招股，料於26日掛牌，每手1,000股入場費約3,282.75元。



該公司發行5.32億股，當中一成於香港公開發售，招股價每股介乎2.32至3.25元，集資最多17.29億元。德信中國將引入中建投信託為基礎投資者，認購5,100萬元等值股份。



截至2018年9月底止，該公司淨資本負債比率為103.1%，較2017年底下降172.6個百分點。副總裁馮霞表示，過去負債較高主要由於業務擴張需求，相信現時透過項目變現，資金迅速回流，可令負債率下降至更健康水平。



她又指，截至去年10月底止手頭現金有近50億元人民幣，加上上市後可獲得多元化渠道，認為足以應付目前債務。

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