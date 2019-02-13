舜宇預警去年盈利減逾一成

舜宇光學(02382)發盈利警告，預期截至2018年12月31日止財年錄得公司股東應佔溢利約24.7億至25.5億元人民幣(下同)，較2017年同期之約29.01億元，減少約12%至15%。



該公司稱，有關預期減少主要是由於人民幣於2018財年貶值，導致外匯虧損淨額約3.8億元；以及手機攝像模組業務由於毛利率預期下降，導致期內毛利較2017財年預期減少。



惟董事會認為，隨着集團於截至2019年12月31日止一年內新廠房的利用率提高、手機攝像模組業務的產線流程優化和自動化水準的進一步推進，集團的生產效率將會提升，生產成本亦將減少。



同時，該公司公布1月份產品出貨量數據。期內，手機鏡頭出貨量按年上升58.4%，車載鏡頭上升29.6%，其他鏡頭升13.6%；而玻璃球面鏡片則下跌12.5%。光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年上升26.7%，主要是因為內地智能手機市場的份額上升，其他光電產品上升6.5倍。

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