大摩︰中國恐現經常帳赤字　要依靠更多外資

外媒報道，摩根士丹利發表研究報告指，預期中國的經常帳收支數字會持續下滑，甚至出現赤字，未來經濟增長將會愈來愈依賴外國資本。



所謂經常帳，其實是包括了進出口貿易收支、海外投資所得及單向的外國匯款；一般而言貿易佔了經常帳的最大部分。若一個國家經常帳出現赤字，通常意味該國的資金流出多於流入。



上次中國經常帳出現赤字是在1993年。不過，摩根士丹利的報告指出，現在的情況與當時截然不同，未來經常帳的赤字或會持續惡化。該行預測，中國今年經常帳赤字會佔國內生產總值(GDP)的0.3%；並會在2020年進一步擴至0.6%。



與此同時，由於中國有嚴重的人口老化危機，或將導致「國家儲蓄率」(national savings rate)下滑，意味銀行能夠獲得的存款減少，可借出的資金縮減，變相「收水」。此外，中國消費者對進口商品及出國旅遊的需求正持續增加。這些因素都可能使國家支出超過收入。



摩根士丹利估計，未來10年，中國每年至少需要2,100億美元的淨外資流入才能彌補資金缺口。該行又預計，今後兩年，資金缺口將在每年500億至900億美元之間，並在其後擴大至2,000億美元以上。



該行認為，中國要彌補資金缺口，需要進一步改善其商業環境，吸引外國資金流入；加速國內股票和債券市場的開放；並提升人民幣作為國際儲備貨幣的地位。



報告又提到，長遠而言A股市值仍會繼續成長，流入股市的資金亦會增加。

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