理財Campus︰大學生唔靠父幹　十年內買樓上車有冇機？

坊間潮講10年挑戰(10 Years Challenge)，香港樓價貴得嚇人，近日網上討論區有網民發起調查，看看已畢業10年的大學生能否成功儲到首期上車，結果僅9%受訪者聲稱畢業10年仍無能力置業，其餘逾九成人均表示有能力或已置業。不過，若按目前市況重新計起，新近畢業的大學生或剛踏入社會的年輕人，10年後是否可擁有安樂窩？



在這個年頭，甫踏入職場的大學生，收入尚算可觀，儲首期或許較易。而上述調查結果顯示，約85%受訪者不用10年便能上車；6%已儲得首期，但就不考慮買樓；只有9%稱沒有能力置業。然而，近年樓價高企，現在重新計起，儲錢10年的年輕人真的可以上車？



假設以400萬元上車盤計算，敍做九成按揭，即首期為40萬元，連同9萬元的印花稅，以及律師、裝修、傢俬合共11萬元的使費，即首期等開支合共達60萬元。若樓價10年後不變，年輕人只要每月儲5,000元已能成功上車。不過，若樓價每年以3%升值，400萬元物業10年後將升值至近521萬元；若樓價以5%升值的話，則物業10年後將升值至651萬元。就算簡單地以10%首期計算，首期亦分別升至約53萬及65萬元。



【投資年賺5%助儲首期】

若A小姐每月僅儲5,000元，在銀行活期存息接近零的情況下，10年後本金粗略計算僅約60萬元，資金相當緊絀。然而，實際來說，在樓價趨升下，若按目前政府規定450萬元以上至600萬元物業按揭額上限為八成計算，則首期至少需約104萬元(以上述樓價升至約521萬元、敍做八成按揭計算)，這樣A小姐便大失預算。當然，政府可能因應樓價趨升而放寬按揭上限金額。



由此可見，年輕人必定要懂得理財，把手上資金增值。假設B先生每月投資5,000元，每年回報率有3%，則10年後的本利和為69.7萬元。而C小姐每月投資8,000元，每年回報率有5%，則10年後的本利和為123.4萬元。D先生每月投資10,000元，每年回報率有5%，則10年後的本利和為154.3萬元。這樣計算下，則只有C小姐及D先生可以成功儲到上述逾100萬元首期。



【股債佔比宜各佔一半】

那麼如何可取得每年3至5%回報？羽白資產管理財富管理總監梁彥穎稱，如果單靠儲蓄會較難上車，加上樓價急升，更顯得困難重重。他認為，每當儲到一筆錢，就應用來投資，以更快儲得首期。以10年計算，他建議可將一半資金投資於債券，另一半投資於股票市場。

債券的好處是風險低，但回報亦低。相反股票市場較為波動，回報相對可觀。如打算作長線投資，可考慮穩健的公用股，如股息率有約3厘的中電控股(00002)、股息率約2.5厘的港鐵公司(00066)等。



【股市倘連升兩月止賺】

「10年可說是一個很長的股票周期，每次股市連升兩個月都必要沽貨止賺，因調整或小型股災均有機會隨之來臨。」一旦股災發生，他認為9個月內都不宜沾手股票，續指按過往股災後9個月，無論是港股或美股都會反彈。最後，他寄語年輕人如想買樓要學好投資，但先要有良好的儲蓄習慣。



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●大學初哥諗計仔置業 趁跌市投資賺錢

香港大學計量金融與經濟學四年級生袁志樂(Dominic)期望四十歲前就能成功買樓，惟不願節衣縮食儲錢。



要達到此置業目標，他正瞄準跌市好時機，沽期指或買入認沽期權，用數萬元積蓄刀仔鋸大樹。另他打算畢業後投身金融業，期望扶搖直上，5年內月入達4萬至5萬元。



事實上，他並不打算靠「父幹」置業。他續表示，目前樓價過高，待逐步回落，至樓價升幅與香港本地生產總值(GDP)增長同步，再作打算。他期望將來能夠購入面積逾800方呎的新屋，與父母及未來太太同住。



●成家立室擬租樓

香港城市大學社會科學系一年級生余浩軒稱，「做到死都買唔到樓，我同好多朋友都喺18歲輪定公屋，如果咁好彩畀我抽中，要我Quit咗份工都願意。」他現在與父母同住，若搬至公屋生活水平或降，但時不與我，在以前年代父母努力亦有望買樓，享受生活。



他續指，「樓價係炒出嚟，攞血汗錢同佢拼點都蝕。」他不敢奢望置業，因見朋友儲到首期但過不到壓力測試。且他修讀文科，一般收入會低過理科人。他指，成家立室會「同另一半租樓，應該唔使靠父母。」

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