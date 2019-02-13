興發鋁業獲以每股5.6元提全購　周四復牌

興發鋁業(00098)公布，要約人香港廣新鋁業已於公開市場上收購合共5,000股股份，持股由29.99%升至30.001%。要約人提出有條件強制性現金要約，每股要約股份現金5.60元，註銷每份購股權要約價現金0.14元。股份要約將涉及公司現有已發行股本之約69.999%。



每股要約股份現金5.60元相當於要約人及其一致行動人士於公布日期前6個月內就購買股份支付之最高每股股份價格；較聯交所所報之收市價每股股份5.44元溢價約2.94%。



要約人有意維持公司之上市地位、繼續開展集團之現有主要業務而不會對集團之固定資產作重大調整並將繼續僱用集團之僱員。



公司已向聯交所申請自2019年2月14日上午九時正起恢復股份買賣。

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