【產經專題】莎莎新年銷售額跌4.8%　港零售業堪憂

中美貿戰陰霾未散，零售業續受壓。於零售旺季的農曆新年假期間，莎莎國際(00178)港澳零售銷售額按年下跌4.8%，同店銷售更大跌7.9%，是2016年後表現最差的新春。



莎莎表示，於今年2月5至11日(初一至初七)農曆新年期間，香港市場零售銷售額按年跌5%，整體銷售表現遜於預期。莎莎相信除了中美貿易戰、股市及樓市持續波動影響消費意欲外，去年同期的高基數效應亦是主因之一。據香港政府資料，該期間內地訪港人次按年大升31.6%，但集團認為內地客消費加倍審慎，令期內整體交易量下跌2.8%，內地客及本地客交易量分別下降3.4%及1.6%。



面對目前疲弱的消費者信心及消費行為的轉變，莎莎稱會加強推廣活動以刺激銷售，包括聯同不同支付平台推出多項優惠。另外，集團將因應市況走勢以適時調整策略，改善採購貨源並引入高銷量的流行新品以改善產品組合，推動店鋪人流及銷售。



太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明亦指，集團於2月6日至11日(初二至初六)期間，雖然客流量按年增20%，但內地客消費態度仍審慎，期內生意額僅持平。他續指，現時內地消費者已較成熟，「唔貴唔買嘅現象呢兩年都無咗」，加上年輕人的消費力亦有所上升，集團將推出更多中價產品去迎合趨勢。



鄧鉅明重申，對零售前景看法仍較審慎，主要是外圍環境仍存在不少不明朗因素。不過，他認為「危中仍有機」，過去珠寶業界過去不計成本搶地盤，早幾年舖租升幅動輒兩倍，現時街舖租金已變得相對理性。他又透露，今年有多間店舖租約即將到期，將會視乎集團業績情況及租金水平再決定其店舖網絡。



周大福(01929)發言人則指，受惠今年農曆新年提前，1至2月的整體消費氣氛及人流向好，農曆新年期間港澳業務大致表現平穩，而內地同店錄得正增長。集團維持截至2019年3月底止財年全年港澳同店增長會達高單位數的預測。



事實上，多間零售上市公司業務由去年第四季開始轉弱，扭轉過去兩年的升勢，當中莎莎上財季港澳零售額錄跌2.2%，然而農曆新年假期跌幅更為明顯。分析認為，零售前景短期內難明朗，相信至今年下半年才有望改善。零售股周三(2月13日)走勢偏弱，莎莎及周大福均逆市微跌不足1%，I.T(00999)及包浩斯(00483)無升跌，六福(00590)則微升0.2%。

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