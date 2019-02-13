財金圈有人偷偷摸摸過情人節　點解？

就快又到星期四(2月14日)情人節，同大家數吓財金圈「最X情人節」，包括「最驚心動魄」、「最節衣縮食」、「最花心」、「最有味」、「最冰火」，全部都刻骨銘心，記足一世。



【最驚心動魄】

情人節可以有幾驚心動魄？事關要偷偷摸摸，畀人捉到就麻煩。講嘅係信誠證券聯席董事張智威（Alvin）多年前同當時女友過嘅第一個情人節，佢拉埋女友做咗個好大膽嘅行為，就係偷偷潛入一間當日無對外開放嘅教堂。入去做乜？Alvin就係為咗要喺教堂內嘅十字架下，送隻戒指畀女友。



女友好驚被人發現，不過就甜到入心，之後仲笑足一日。Alvin拍拖無耐就「落訂」，許下娶對方番屋企嘅承諾？結局係，呢位陪Alvin一齊去教堂探險嘅女友，之後真係同佢步入教堂，成為佢太太。



【最節衣縮食】

有人當年就為咗情人節，要「最節衣縮食」。講嘅係上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉（Ricky），佢人生之中最難忘嘅，就係同太太一齊過嘅嗰第一個情人節。



當年Ricky同仲係女朋友嘅陳太讀緊大學，學生哥，荷包無乜錢，為咗嗰日同另一伴去食餐好嘅，佢節衣縮食咗足足成個月！究竟食咗啲咩好嘢？Ricky好口密。今時佢已經有兩個好趣致嘅囡囡，佢話今晚會一家人食飯慶祝。



【最花心】

講到情人節「最花心」，怕且都係國農證券董事總經理林家亨，過節必定兩個情人－今世情人（太太）同上世情人（女兒），加埋仔仔一齊喺屋企煮大餐過情人節。小朋友未出世嘅時，佢兩夫婦經常做空中飛人，最深刻一年喺埃及過情人節，當日仲要喺船上過，不過大餐嘅味道就認真麻麻。佢每年仲必送禮物畀太太，頸鏈手錶通通都送過，今年就準備咗玉觀音吊墜冧太太。咦唔知小情人囡囡有冇份呢可？



【最有味】

買樓投資、裝修收租瓣瓣掂嘅資深物業投資者吳龍飛嘅情人節「最有味」，仲包好味，事關佢炒樓叻外，煎牛扒亦有一手，佢最難忘嘅情人節都係同美食有關嘅，有趟佢為另一半親自下廚，煎靚牛扒、整芝士焗龍蝦，開埋紅酒做晚餐；另一次就去酒店食，小提琴伴奏下，與情人共享燭光晚餐。



【最冰火】

有人就諗住要過一個「最冰火」嘅情人節。長實地產投資董事郭子威話，配合番呢個近年最熱嘅情人節，今年會精心挑選3個雪糕蛋糕，送給太太以及兩個女兒，要熱熱辣辣之下食住冰凍雪糕降溫過節！佢原來早前於內地出席公司周年晚宴時，唔小心喺台上撞傷腳，目前仍在治療當中，所以今年惟有喺屋企溫溫馨馨度過。

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