華府負債突破171萬億　格林斯潘批：極度失衡

由於減稅措施導致稅收減少，令財政赤字惡化，美國政府總負債本周二首次突破22萬億美元，至22.01萬億美元(約171.6萬億港元)，較總統特朗普2017年1月20日就職前的19.95萬億美元攀升逾一成，而且未有改善迹象。聯儲局前主席格林斯潘警告美國財赤處於「極度失衡」情況。



儘管美國經濟復甦已十年，但國會2017年底通過特朗普政府規模1.5萬億美元的減稅計劃，亦批准華府去年增加本土開支及軍費，是美國近年財赤加劇的主因。



據美國國會預算辦公室(CBO)推算，華府今年度財赤將達8,970億美元，創2012年以來新高，並較去年的7,790億美元增長15.1%。CBO又預測，財赤於2022年將突破1萬億美元，到2029年前不會回落至1萬億美元以下水平，主要是嬰兒潮世代退休，導致社會福利及醫療開支增加。



美國財赤惡化，加上聯儲局收縮資產負債表，令美國財政部去年需淨發行1.38萬億美元國債，較2017年增長逾倍。財部部借貸諮詢委員會主席Beth Hammack上月向財長姆紐欽匯報，華府未來十年可能需發債12萬億美元。



92歲的格老在訪問中表示：「政治上，財赤確實無關重要，重要的是其後果」，擔心最終會加劇通脹。他指出，一如以往當財赤危及通脹後，政治體制才會作出反應，又稱現時看到滯脹的開始，但仍未正式來臨。



格老提到，社福開支會蠶食本地儲蓄，後者與海外儲蓄是資本開支的重要融資來源，而資本開支則是生產力增長的基礎。現任聯儲局主席鮑威爾上月亦有類似警告，稱基於醫療開支上升和人口老化，美國財赤處於「不可持續的軌道」。



事實上，不少市場人士、學者對美國債台高築都已響起警號。「新債王」岡拉克形容美國債務狀況「恐怖」，而太平洋投資管理（Pimco）環球信貸投總總監Mark Kiesel稱，雖然華府大舉發債，暫時毋須支付更高利息，惟相信該情況不能持續，因為海外對美債的需求正減弱。



彼得森基金會主管彼得森指，國家債務增長正威脅未來美國經濟，現時當局為債務每日支付超過10億美元利息，對經濟造成沉重負擔，難以為未來作出投資。

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