樓價UPDATES：投資客出動　冇睇樓照斥資購德福

市況回穩，部分投資客趁機入市，九龍灣德福花園錄得同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●有投資者在「無睇樓」下，以728萬元購入德福花園T座中高層05室，以實用面積545方呎計，實用呎價約13,358元。據了解，原業主於2012年7月以495萬元入市，帳面現獲利約233萬元。



●將軍澳東港城7座高層F室，實用面積463方呎，以兩房設計，由於景觀開揚，加上屋苑鄰近港鐵站，獲同區買家以約715萬元購入，實用呎價約15,443元。上址為原業主於1998年2月以300萬元購得，帳面獲利約415萬元。



●九龍塘尚御2座低層D室，實用面積1,542方呎，採四房雙套房間隔，另設工人套房，以5.5萬元連車位承租，實用呎租約36元。



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新界區



●市場購買力充裕，個別減價單位吸引買家入市。馬鞍山海栢花園5座高層F室三房戶，實用面積550方呎，座向西北享海景。單位原叫價1,000萬元，放盤8個月，最終以915萬元成交，實用呎價16,636元。



●買家入市氣氛積極，沙田區內呎價較低水的屋苑承接力不俗。富豪花園文禧閣低層E室，實用面積465方呎，以兩房間隔，座向東南望園景。單位放盤1星期，原開價600萬元，議價微減5萬元，獲買家以595萬元購入，實用呎價12,796元，單位8年升值約1.4倍。



●農曆新年假期結束後，元朗區二手成交步伐逐步加快，做價亦回升，相比去年12月低位回升約3%至5%。該區YOHO TOWN第7座高層C室，實用面積463方呎，以兩房間隔，開價680萬元，議價5萬元，以675萬元沽出，實用呎價14,579元。原業主於2007年11月以179萬元購入單位，逾11年帳面獲利496萬元。

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