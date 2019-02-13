新盤UPDATES︰天鑄連沽兩伙　雲滙月內市價重推

新盤市道繼續熱鬧，除了交投暢旺外，部分地區項目續錄高價承接，推動發展商乘勢加速推盤搶客。



●泓碧三房戶售價逾1,782萬創新高

碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，周三(2月13日)連沽3伙，其中第2座15樓A室三房戶，實用面積879方呎，成交價1,782.8萬元，創項目暫售單位新高，折合呎價20,282元。



●天鑄連沽兩伙 套現逾5,222萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）的何文田天鑄剛連錄兩伙成交，套現金額逾5,222萬元。其中6座25樓D室，成交價逾2,784.48萬元。而6座9樓D室則以2,438萬元獲承接。



●雲滙最快月內重推 市價推售

踏入豬年發展商推盤態度積極。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下大埔白石角雲滙去年開售銷售反應理想，短期內將重推，月內有機會推售第1期，尚有約800伙。

項目破天荒與同系沙田新城市廣場等商場合作，為住客提供購物方便、折扣及優惠。



新地代理總經理胡致遠稱，該盤之前推售2期單位為主，已售300多至400伙，平均呎價約1.8萬至2萬港元；重推將以市價發售，而旁邊樓盤售價亦有參考價值。



雷氏又指出，中美貿易談判緩和，加息態度軟化，均對樓市具刺激作用，料將恢復活力，樓市回氣階段近完成，今年料將平穩。



集團首季有機會開售屯門御半山第2期，西南九龍匯璽第3期及東半山司徒拔道項目。



●南豐今年推售數個項目 涉約800伙

南豐集團周三(13日)於九龍灣傲騰廣場舉行新春團拜活動，邀請各大代理行到場，發展商亦安排醒獅於售樓處場內表演，並且游走示範單位，氣氛熱鬧。



南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪指出，今年將主力推售三個項目，其中將軍澳日出康城LP6自去年推出1%優惠後，已售出超過120伙，累售1,665伙，佔可供發售單位87%，套現120億元，暫不會考慮減價，不過會從付款方法着手。



至於筲箕灣香島在上半年安排買家收樓，而11個特色戶將以現樓發售。而位於壽臣山深水灣徑8號最近錄兩宗成交，現時累售5伙，其餘單位招標發售。



他又指，若連同其他發展商合作發展的樓盤，今年將合共推約800伙。而未來兩年有幾個項目推售，包括日出康城第10期，提供約900伙，最快今年申請預售樓花同意書，並於2020年推出。



另外亦包括位於西營盤德輔道西33號商廈項目，以及以逾240億投得的啟德商業地皮，總樓面面積190萬方呎，未來會積極再吸納土地儲備。



他預期今年樓價將穩步向上，由於現時息口相對處於低水平，供款較過往容易，故負資產問題不嚴重。

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