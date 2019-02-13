內房企四圍撲水！1月發債總額破千億人幣　按年飆5倍

易居中國(02048)旗下克而瑞地產研究中心資料顯示，由於去年底融資環境有所回暖，今年1月中港上市內地房地產企業發債總額大幅增加，達到1,095.79億元人民幣(下同)，按月增長91.8%，按年更增長逾5倍。



數據顯示，1月內房企境外債務發行規模為740.4億元，佔總額比例約67.6%，按月增長141.9%，主要是因為期內中國恒大(03333)、碧桂園(02007)等都先後發行大額美元優先票據。期內公司債發行規模有所減少，按月減約19%至178.4億元。



融資成本方面，1月房企平均發債成本為6.98%，按月下降0.17個百分點。但境外債務融資成本平均為7.86%，按月增加0.32個百分點。易居研究院研究員沈昕指出，中國房地產業金融環境指數目前仍處於偏緊區間，由於美國之前加息，境外融資成本上升不少，考慮到未來市場整體銷售很大機會繼續回落，相信行業資金壓力仍會加劇。



不過，同策研究院研究員李見林就引述數據，指出該院監測的40家房企一月融資總額突破790億元，創近一年以來新高，並按月大增逾3.35倍，認為期內各類型融資方式額度均有明顯增加，債權融資、股權融資總額達到近一年歷史新高，反映房地產行業融資閘門已開啟，可緩解未來行業整體資金壓力。惟他強調，快速回款仍然是今年首要任務，而中小型房企亦更要注重多渠道融資。



德信中國(02019)資本市場總經理邢軍表示，難言現時房地產行業融資成本屬高或低，但指出去年底起市場情緒明顯好轉，公司目前手頭現金充裕，融資壓力並不大。



據《東網》統計，年初至今在港上市房企共發行29筆美元債券，涉及126.8億美元。當中融創中國(01918)計劃發行7.875厘的8億美元三年期債券，為本月內單筆最大美元債。

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