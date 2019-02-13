【豬年效應？】A股大反撲　農牧指數跑贏深成指

農曆豬年開局至今，滬深股市表現強勢，加上受惠內地豬價近日持續上漲，深市農牧業指數年初至今升勢續跑贏深成指。滬綜指不但突破2,700點，更連漲五個交易日，為去年2月底之後最長升浪，收市升1.84%，報2,721點，已創下去年10月10日之後收市新高。



集中不少科技股的深圳股市近年走勢明顯受壓，過去三個生肖年至今，深成指已累跌逾15%。不過，由深圳交易所發布的農林牧漁指數卻成為逆市奇葩，為過去三個生肖年至今仍罕有錄得累積升幅的板塊，累漲4.08%。以年初至今計，農林牧漁指數更累升15.67%，也多於深成指的12.87%累計升幅。



據內媒報道，現時內地豬價已重越每公斤12元人民幣(下同)，刺激豬肉相關概念A股延續年初至今的升勢。其中養豬企業牧原股份(002714.SZ)及肉類加工股溫氏股份(300498.SZ)，已分別累升35.17%及16.73%。有外電引述分析指，目前內地仍處於大規模農場化的早期階段，加上內地政府有意支持合資格的農企上市，農業板塊的收入正在穩步增長。



另有，外電引述大行摩根士丹利報告預期，外資持有A股比例將於10年內，由目前約2.6%提升至約10%，屆時每年A股流入資金規模或約1,000億至2,200億美元。與此同時，該行予以今年外資流入A股的目標，將創紀錄新高，可能介乎700億至1,250億美元。大摩續指，即使單靠外資不足以推高A股，但可藉此成為內地投資者情緒的催化劑。



不過，美銀美林卻對A股升勢有保留，更建議投資者趁高位沽貨離場。該行指，儘管市場憧憬A股持續強勢反彈，但目前局勢比一四年中的市況更差，包括經濟增長放緩、股份抵押等槓桿及市場流動性問題。因此該行指，若大市基本面沒有改善，由政策誘發的股市漲勢可能不會持久，並重申今年底滬綜指目標在2,400點不變。



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