夜市UPDATES：道指升200點　港夜期跟漲

貿易談判、邊境牆協議及美聯儲加息立場仍是投資者關注點，美股高開後，道指升幅擴大至近200點，目前報25,577點，升151點；標指報2,759點，升14點；納指報7,451點，升36點。



港股期指夜市受到帶動，目前升62點，報28,462點，低水36點。



美國白宮發言人桑德斯表示，特朗普想先看看最終版協議的內容，然後再做決定，但他早前稱美國政府不會再度關門。



最新數據顯示，美國1月CPI按年增長1.6%，創19個月來新低，數據表明美國通脹出現降溫，這將有助於證明暫停加息的合理性。



與此同時，美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾放鴿，她表示美聯儲將在未來幾次會議中確定結束縮表的計劃。



英國通脹水平2年來首次跌破央行目標位，加上英國脫歐事務大臣稱，英國並非一定要在退歐協議或大幅延後退歐之間做出選擇。英鎊走軟，兌美元報1.2887。



歐洲股市向好，英股報7,191點，升57點或0.81%；德股報11,199點，升73點或0.66%；法股報5,088點，升32點或0.64%。



【22:35】憧憬中美貿易談判取得進展，美股開市早段續做好，道指升132點，至25,557點；納指升36點，至7,451點；標指升9點，至2,754點。



外媒引述消息報道，通用汽車(GM)和亞馬遜正磋商注資電動車初創公司Rivian Automotive，交易可能令後者估值達10億至20億美元，最快本周內公布。GM股價早段升0.59%至39.26美元；亞馬遜股價早段升0.62%至1,648.18美元。



強生同意以34億美元現金收購機械手術公司Auris，強生股價早段跌0.16%至133.95美元。

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