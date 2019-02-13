m18講場：情人節被人閃親？Send呢篇去炸佢

唔好理人家情人節放閃，話你知，獨自快樂不知對經濟幾咁有貢獻，國金證券剛剛就出咗份《單身經濟崛起，消費新勢力抬頭》報告。



報告指出，中國未來會似日本，主動選擇單身嘅人愈來愈多，當中85後至95後(24至34歲)，最願意使錢亦敢使，未來大消費行業嘅投資機會，就要睇佢哋嘅使錢邏輯。



呢群單身族有少少宅、鍾意打機、愛旅行、偏愛「小確喪」(即是少少頹與空虛，算係「小確幸」嘅相反)式嘅表達方式。



佢哋嘅消費有幾個特色，第一係花錢買方便。佢哋主要幫襯便利店同叫外賣，亦由於居住環境細，多功能嘅懶人小家電市場非常有前景，但前提係件家電要好樣。



第二係花錢買靚。佢哋好着重「顏值」，唔少人使用面膜頻率係平均每周一至兩次，每年平均網購3.3枝唇膏，仲未計其他護膚品、精油等。



第三係花錢買靈魂。旅遊係重要消費領域；咖啡室亦唔係為飲咖啡，而係一種消遣同社交，睇戲亦一樣。



第四係花錢買寄託。佢哋養寵物嘅佔比逾七成，毛孩對於佢哋，直頭係親人；講到打機，遊戲行業將向社交化方向發展，電競係主流，而漫畫、動漫等視訊會係單身經濟嘅重要增長引擎。



嗱呢個情人節有邊個不知好歹閃親你，就Send呢篇文去炸佢！

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