古勝：股市旺場券商股受惠

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，喺市場勁炒利好憧憬之下，恒指周三一舉衝穿250天牛熊分界線，最終升326點收報28,497點，國指升154點報11,199點，主板成交增至1,210億元；至於滬綜指亦大升1.8%報2,721點，都真係好耐冇見咁大場面！



不過，在氣氛高漲下，仍有幾點要多加留意。首先，股王騰訊(00700)在周三港股大升市時，逆市跌1%。有別其他權重股如建行(00939)、滙控(00005)及中移(00941)等最少都講緊升0.7%，另一指標股港交所(00388)更在大行唱好下抽升2.6%。咁究竟係大戶沽騰訊買其他股，定係醒目錢見大市升得差不多決定先食一食胡，就要拭目以待。



其次，恒指周三上破250天牛熊分界線28,351點，為去年6月以來首次。同時，單計藍籌股，就已經有29隻上破250天線，市底轉強已是不容否認的事實。當然，近期大市愈升，牛熊重貨區就繼續傾斜落熊仔一邊，咁今轉升市係咪單純因為要挾淡倉而引致，似乎又並唔係咁簡單。



最後，以往美匯指數偏強，港股通常都較弱，但年初至今港股一路升上嚟，美匯亦唔見大跌。當然，外圍避險因素及外幣匯率升跌對美匯亦有影響，但睇怕今轉美匯同港股逆向相關系數似有下降趨勢。



策略上，無論市場炒大幅放水又好，炒中美貿易談判有轉機又好，港股牛市定熊市都好，總知跟住個勢炒就實無錯。騰訊既然要抖抖氣，不妨轉吼近日曾經推介過愈戰愈勇的港交所、受惠「水到渠成」的內銀股，以及受A股氣氛回暖刺激的中資券商股。



先睇內銀股，都係揀番大大隻的建行及工商銀行(01398)，兩股市帳率皆約0.8倍左右，息率分別達5.1厘及6厘，估值具吸引力。如果A股真係因為有水到而進一步抽上，相信吼實上述兩隻內銀股都無雞走。



走勢上，建行在1月初6.3元拾級而上，近期在7.1元遇阻回落，不妨小注候低吸納，短期有機會試衝250天線約7.2元，止蝕6.8元。至於工行，股價同樣自年初開始於5.5元水平反覆向上，2月初高見6.1元後整固，短期若守穩20天線5.8元，有機會更進一步，首個阻力位6.2元，跌穿20天線止蝕。



至於中資券商股，又係食住A股個勢。中國銀河(06881)、HTSC(華泰證券)(06886)、中信證券(06030)、海通證券(06837)及中金公司(03908)的升幅介乎2至5.4%，更帶動埋本地券商股第一上海(00227)及國泰君安國際(01788)等。



大行高盛發表報告指，中資券商將迎來新業務機遇，估計中資券商今年收入可提升1至7%，並上調大部分中資券商股目標價。既然板塊氣氛隨大市改善，資金料持續流入A股，且有大行睇好，短線值得揀隻心水券商股走一轉。

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