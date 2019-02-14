【名家筆陣】吳小平：股王國際化艱難　有隱憂

資深金融人士吳小平在東方產經「名家筆陣」專欄表示，港股近月回勇，但筆者有個擔心，港股股王騰訊控股(00700)這家擁有3.3萬億元市值的內地互聯網企業龍頭，可能會遭遇一次與去年類似的市值重挫。換句話說，騰訊今年可能會淪為資金主動做空的重大目標。



騰訊市值去年嚴重縮水，股價從476元的盤中高點，跌至251元的谷底，差距是47%。原因有很多：南非大股東減持2%是導火線、內地遊戲嚴格監管遠超預期，以及今日頭條和抖音的爆發，是驅動騰訊客戶使用時間下降6%的重大威脅。



雖然該公司股價由今年初已回彈一成。不過，騰訊去年1月曾大漲14%，然而從2月起一路下跌，並且連續跌了9個月，因此投資者不能太樂觀。



筆者覺得，騰訊現在面臨的問題比去年更嚴重，因涉及到一個內地企業龍頭的國際化戰略高度問題。



任何一家大型企業，只要上市後，必然會被資本驅動國際化。客戶必須全球化，收入必須來自世界各地，企業資源必須全球配置，這個道理不用解釋。問題是，騰訊以及內地好幾家龍頭企業的國際化水平，與它們在內地的影響力相比，嚴重不成比例。



如果這類企業的國際客戶數量、國際化收入無法持續、快速提升，這只是一類畸形的超大溫室大棚企業。其創新能力、不穩定性、缺乏持續想像空間均將嚴重折損它的長期估值。



中國語言和文化是阻礙騰訊產品國際化的一個顯然因素；但最大的問題是，其產品受制於當前嚴格的互聯網監管，其主力產品的透明性和可信度存疑，難以真正國際化。眾所周知，這方面的中外摩擦急速升溫，其後果可以想像，但難以估計，而且肯定是負面居多。

事實上，內地指標企業華為受到不少西方國家的「集體圍剿」，至於下一個會是誰，難道這時不應該提高警惕嗎？這種不友好的態度，恐進一步變為敵對行動。



此外，中美兩國的互聯網制度，一個在牆外創新，一個被局限在牆內，但無論牆外有甚麼創新，牆內可以迅速低成本複製，立刻商業化，牆外企業還無可奈何。這看起來類似一個完美的無成本期權，但戰略格局一旦被迫產生改變，這種被保護並習慣拿來使用的互聯網商業生態價值，就得重新審視。



騰訊行政總裁馬化騰曾說過，騰訊已是一家訊息技術基礎設施類公司。基礎設施類公司的特點是穩定、可靠，以及排除競爭，但估值水平普遍較低。騰訊目前的市盈率達33倍，這個估值水平顯然是市場給予高度樂觀的長期增長假設。但我相信，很多投資者已看到遠處撲面而來的烏雲。



也許騰訊短期內收入依然穩定，但股市從來不只是看個別年份的增速，一旦系統上的不確定性顯著增強，估值的故事就不一樣。



吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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