陳蓓敏：友邦增長步伐料加快

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，臨近周五美國政府臨時撥款法案期限屆滿前，美國兩大黨初步達成協議，在墨西哥圍牆上撥款約14億美元，避免政府再陷入停擺。停擺可暫放一旁，美國政客們絕對深明自己身份和任務。



中美貿易談判方面，從傳媒發放訊息所見，兩國元首會面有所期待，大約在3月。市場估計會談應有較正面消息，而中美兩地股市已作反映。



受惠外圍做好，恒指年內首度突破250天平均線，成交配合下，料慢步試探去年7月底高位29,083點水平。環顧所有板塊，恒生公用事業分類指數已率先突破，地產股分類指數已達42,021點，已逼近52周高位42,862點，金融分類指數剛破250天線，收報39,129點，與52周高位43,953點尚有空間。



友邦保險(01299)去年中期純利稍見放緩，新業務價值仍錄得增長22%，但按市場劃分下，中、港新業務價值有亮麗增長，分別升37%及10%，市場估計下半年增長步伐與上半年相若。



集團旗下的友邦中國，再取得天津市和河北省石家莊市牌照，已得據點計有北京、上海、深圳、江蘇、廣東等地，新增銷售點利整體業務發展。憧憬內地進一步開放金融業，差異化策略有助擴大市佔率。建議候低吸納，目標價82元，止蝕65元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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