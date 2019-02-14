i Talk：幫科企「捉蟲」　報酬勝打工

蘋果公司(Apple Inc.)的iOS系統上星期又推出軟件更新，修補群組Facetime的臭蟲(Bug)。這個漏洞是由一位14歲少年首先發現，通報給Apple，要經過一番交涉才受理，因為不符合通報程序。最後少年不獲現金獎賞，Apple給他教育經費作獎勵。



科企的臭蟲通報制度存在起碼十年，微軟、Facebook等都有相應計劃，大部分設獎金回報，亦分公開和邀請制度。



以Apple為例，在2016年推出的iOS匯報獎賞可分為幾類，從2.5萬美元到20萬美元不等，但只限開發人員參與。那位少年因為沒有登記的iOS開發人員身份，無法依照正式的途徑報告臭蟲，發電郵給客戶服務人員卻未獲正面回應，所以拖延了幾天。不過，Apple最終以教育經費代替獎金回報。



其他科網公司的「捉蟲」報酬亦吸引，例如Facebook付高達4萬美元。



另方面，企業近年興起數碼轉型，只要有軟件就會有漏洞，亦推行類似的獎賞制度。如近年走在數碼轉型前線的星巴克，2016年推出所有人可參與的「捉蟲」計劃，至今向500多位程式員共支付超過30萬美元。至於曾被黑客入侵的希爾頓酒店，在去年推出類似計劃，由外界協力「捉蟲」。



重賞之下必有勇夫，更有人專業「捉蟲」，回報比做IT人還要好。協助企業開發「捉蟲」獎勵計劃公司HackerOne去年的報告指出，專業「捉蟲」的收入比印度的軟件工程師高出16倍，比香港的高7.4倍，即使在美國也高2.4倍。



以群眾力量找出系統漏洞，本身就是眾包方式。始終企業有再多的人手，有些漏洞亦不易察覺。企業開出巨額獎賞，避免別人發現的漏洞落入黑客手上，同時創造出專業「捉蟲」的工作。



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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