林嘉麒：升市四大元素缺一不可

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指周三破位兼重上牛熊線，原因有多個，而且有方程式。首先，周二晚美國兩黨有意避免政府關門，標指突破200天線。另外，美國克里夫蘭聯儲銀行行長稱，聯儲局將在未來幾次會議中確定結束縮表的計劃。結束縮表後，聯儲局資產負債表規模會比2008年金融危機前大一些。她補充表示，若有必要，聯儲局願意改變資產負債表計劃。



她的講話似暗示在暫緩加息後，聯儲局將再次進行重大政策轉變。投資市場過去曾因縮表而擔心資金收緊，並看淡後市，假若縮表計劃不存在，資金鬆動番，市場Risk on，錢就會買，港股周三落後板塊全炒起，可想而知這個結束縮表憧憬的威力。



另一方面，聯儲局主席鮑威爾周二亦到大學與學生進行對話，鮑威爾講話突出了美國不均衡的經濟擴張特徵，卻重申了美國經濟表現良好，一點都沒有感到經濟會出現衰退，而且認為在應對衝擊時具有彈性。



近日多位前朝官員言論再次擔心美國面臨衰退和危機等問題，鮑威爾的觀點釋除了市場憂慮。配合其早前鴿派言論，美國加息機會低了，經濟面又是良好，資金自然流入股市。



當然，重中之重是，中美貿易會議再度展開。會議前一度傳出死線前達成機會微，及後又傳出死線可以延遲，甚至雙方正準備協議清單出台。轉瞬間市場由早前失望的情緒，變成再有希望，資金轉變操作下，隨時會是升到你唔信。



這輪大市上升的方程式是：中美貿易發展 x 美國政府停擺 x 聯儲局政策方向 x 英國脫歐。四個議題相互緊扣，是近日大市上升的原因，亦是複式效應乘數相關的。若全部是正面的(正數)，最終大市升勢會更大；相反，其中之一是負面(負數)的，就算其他是正數，乘出來的結果也是負面。



近日，眾多因素均表現正面，大市上升是自然的事。期望這個趨勢不變，繼續向正面前進，大市進一步挑戰29,000點以上的機會就會大增。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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