王昕媛：醫藥股先行鎖定長線目標

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，一如本欄1月時預期，醫藥股持續反彈，整體漲幅已逾20%。我們重申觀點，3月份具體政策落地點，依然有機會上漲。說完短線操作，本期我們來關注一些長線品種，我們最為看好的品種是糖尿病藥物。



美股內降糖藥龍頭諾和諾德，在過去38年股價上漲190倍，給投資者帶來豐厚回報，我們亦看好未來中國市場相關的糖尿病藥生產企業。



目前美國的糖尿病治愈率是85%，根據PDB的數據，中國糖尿病患者1,700萬人，治愈率僅為15%。如果未來能提升到60%，即有4倍上升空間。降糖藥主要以胰島素、GLP-1類似物、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑為主，其中胰島素一項佔據全球降糖藥40%的市場規模，接近200億美元，其餘三款佔據40%市場規模，且後三款各自特徵鮮明，GLP-1降糖藥的特點是減肥和降糖效果都很好，而DPP-4是屬於無明顯副作用，和SGLT-2可以聯用的一款藥物。



展望未來，我們認為投資降糖藥，可以走兩條路線。第一，胰島素類藥物，進口替代空間依然很大。目前的國產替代進口率在30%，隨着目前內地各大藥企的三代胰島素都在研發過程中，預計未來提升至50%以上。三代胰島素可重點關注聯邦制藥(03933)、東陽光藥(01558)以及A股的通化東寶(600867.SH)。



第二，上文講過的三類新型降糖藥，GLP-1類似物、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑，上市公司層面在研品種涉及的企業包括：三生製藥(01530)、綠葉製藥(02186)、正大天晴、四環醫藥(00460)及東陽光藥。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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