鄧澤堂：消費板塊宜趁早儲貨

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府可望避免再度停擺，加上中美貿易談判有所突破，周二道指向上。同時，美國總統特朗普表示，若中美兩國貿易磋商進展良好，會考慮將原定於3月1日調高中國貨進口關稅率的限期延長。周三恒指及A股應聲抽升，港股更升穿250天線。



市場氣氛暫時仍高漲，惟政治風險仍大，宜注意風險，做好注碼控制。



內地商務部市場運行司副司長在新聞發布會表示，內地去年消費增速雖然降低至9%，但仍屬中高速水平，而消費結構性升級趨勢不變，消費將繼續經歷較長發展階段。然而，他亦表示，今年中國消費市場承壓加大，預期消費增速有機會進一步放緩，並指今年將出台更多促消費措施。



另外，在4月份商務部將召開全國性專題會議，推進落實消費升級行動計劃，估計屆時會有刺激消費的政策出台，進取者可小注提早部署家電股或其他消費板塊，以捕捉政策傾斜帶來的利好因素。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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