楊俊文：日圓轉弱利港股走勢

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，去年11月美國聯儲局暗示減慢或減少加息次數，十年期美國國債孳息率由3.2厘水平急插至最近2.6厘水平，隨即引發日圓瘋狂拆倉，在不足一個月內由113跌至104水平。以匯價來說，是匯災級別，不少短線炒家嚴重損手。



近日日圓匯價終於回至110水平，日圓弱對全球投資者都是好事，因此，全球股市出現強力反彈。日圓及歐元都是超低息貨幣，要借平錢的投資者不是選擇日圓就是歐元。如果日圓持續下跌，借日圓的投資者除了平息還可以賺匯價，相反則會蝕匯價。



一種貨幣全期低息、零息或負利息，幾乎必定與當地經濟有關。歐元區近十年GDP大約增長了一成，在2.65萬億歐元，同期歐元兌美元匯價下跌一成；同期日圓兌每美元匯價貶幅一樣，GPD則由2009年的5萬億美元下跌至4.8萬億美元。



另外，歐元區M2供應由8萬億歐元升至11.7萬億歐元；日本則由9萬億美元升至12萬億美元。對於GDP倒退的日本來說，新增的M2對匯價長遠只會造成壓力，合理走勢是長線下跌。如日圓能盡快回至114水平，港股有望挑戰更高水平。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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