金曹：恒指首季反覆向上

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指穩守兩萬八關之後，受三個消息刺激向上。



首先，美國總統特朗普改變態度，表示90日談判期限可以延期，即3月1日美中就算未能達到全面協議，仍可繼續談判。美國已經打開口牌，表示談判的重點不是收窄每年3,000億美元貿易赤字咁簡單，而是中國的市場改革(減少國家資本干預市場運作)、開放市場准入及保護知識產權等等。



周二道指反應正面，大升372點。恒指周三亦升326點收報28,497點。消息人士稱，國家領導人周五計劃會見正在北京進行貿易磋商的美國代表團的主要成員，包括美國貿易代表萊特希澤和財長姆紐欽。



其次是，美國國會民主黨與共和黨議員宣布，兩黨在周一晚間達成協議避免政府再關門，其中的邊境牆撥款13.75億美元，用於修建美墨邊境牆圍欄。這筆數額較特朗普此前要求的57億美元相去甚遠，也表明特朗普態度軟化減少市場震盪。



還有的是，聯儲局主席鮑威爾在密西西比州出席一個大學活動時反駁，沒有感受到經濟衰退風險高企。



估計貿易戰及美國政府停擺的負面因素需要到第2季再全面反映。現時可以講係「炒住先」。美國市場基準標普500指數現時市盈率是21倍，相對恒指及滬深300只是11倍。根據資金流向監測機構EPFR最新發布的周度數據顯示，截至2月6日，全球股票型基金一周淨流入38.6億美元，遠好於此前一周，而且資金有流入新興市場趨勢。



1月期指結算價27,752點，當時2月期權最活躍區是28,000至28,600點、當時主力估計2月大概有800至1,000點升幅，最近推高到28,600至29,000點。股票期權Call則是騰訊(00700)350至360元、港交所(00388)260元、建行(00939)7.25元、中國平安(02318)77.5元。



港股超買，需要整固，但由於引伸波幅趨跌及Put/Call比率偏低，只要恒指穩守27,800點，估計第1季仍是反覆向上格局。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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