莫開偉：好消息紛至　A股強勢可延續

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，春節假後連續三個交易日，A股市場迎來「開門紅」。周一兩市權重股和題材股全面向好，深市各指數漲幅均逾3%。周三滬綜指再升49點報2,721點，深成指上漲161點，報8,171點，雙雙創下2018年11月19日以來的最高收市價。



推動A股新年交易日開門紅，整體看有政策紅利釋放、中長線資金加速買入及上市公司盈利狀況持續改善等諸多因素綜合疊加的結果。



具體來說，主要由以諸多因素催化所致：從時間上看，節後市場仍處於比較敏感時期，容易出現投資者的交易躁動，致使行情從外資驅動轉向內資驅動。再從利淡因素看，今年以來A股成長板塊商譽減值與業績爆雷的風險已基本被消化，市場投資價值開始顯現。



此外，節前A股企穩因素，這主要表現在績優藍籌股受益於外資的持續流入表現較好。同時，在3月左右經濟數據和上市公司業績發布前，A股仍有望延續相對強勢的狀態。再者，養老資金、保險資金、外資等中長線資金加速買入，A股下跌動能愈來愈小，上漲積極因素愈來愈多，對外部因素預期愈來愈樂觀。



同時，政策紅利加速落地。去年全年宏觀調控目標較好完成，供給側結構性改革深入推進，改革開放力度加大，穩妥應對中美經貿摩擦，上市公司盈利狀況持續改善，為A股「開門紅」奠定了堅實基礎。另外，2019年設立科創板和試點註冊制、國有企業改革等一系列新改革舉措落實，也讓A股市場的廣大投資者感受到了將改革開放進行到底的決心和信心。



還有更深層次的內部原因，滬深兩市上市公司公布的2018年業績快報顯示，上市公司業績總體企穩向好，盈利能力持續提高。以A股為代表的新興市場動態估值以及周期調整估值已處於歷史底部，近期資金流入已逐步強於發達國家市場。同時，A股仍處於典型的春季躁動階段，由於每年年初金融機構流動性充裕、信用擴張沖高且開工投資密集，A股市場在春節前後都有一段持續性的景氣。



最後是，外部因素起到一定作用。美股和港股在經歷了前期大漲和大跌後，已呈現超跌反彈的趨勢，並沒有出現大漲大跌行情，外圍市場回暖、企穩給A股帶來相對積極的交易環境。此外，MSCI指數將在2月底宣布是否將A股納入因子從5%提升至20%，此舉有望在今年為A股帶來4200億元的增量資金，無疑給國內投資者以極大的信心。



而且，過去一周時間內，A股市場休市，外部市場總體走勢呈現窄幅震蕩。且國內資金節前加快流入港股市場，恒指的調整勢頭被迅速遏制，開始出現企穩回升，這些因素均有利於A股企穩向上。

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