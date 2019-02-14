東方日報B1：港股漲326點三連揚　技術上轉牛市？

港股熊市轉牛市？市場憧憬中美貿易談判有良好進展，恒生指數周三逾7個月來首次升穿250天牛熊分界線，全日大漲326點，收報28,497點，不但「三連揚」，而且較去年10月低位24,540點已累升3,957點或逾16%。港股周三總成交更突破千億元至1,211億元，逾兩個月來最多。不過，券商普遍認為，斷言牛市已經重臨實言之過早。



好友於周三繼續發力，恒指最多曾飆362點，高見28,533點；國企指數亦曾升179點，高見11,223點，收市依然升154點，報11,199點。於對沖盤下，港股沽空額亦增逾36%至148.97億元，沽空比率12.31%。港股通(滬)及港股通(深)合共錄得淨買入17.8億元。



周三共有1,160隻股份上升。其中，獲摩根士丹利唱好的香港交易所(00388)收市升2.7%，報258.80元；友邦保險(01299)破頂，以全日高位74.5元收市，升2.05%。不過，騰訊控股(00700)卻逆市倒跌逾1%，為表現最差藍籌股。



根據統計，50隻藍籌股中，有29隻已升穿250天牛熊分界線，當中包括多隻中港地產股、中電(00002)、領展(00823)及中國移動(00941)等高息股。不過，「獅王」滙豐控股(00005)、騰訊、長和(00001)及三大內銀股則仍未升穿250天線。



曾預言今年港股會「熊」轉「牛」的資深財經專家林一鳴表示，暫時不可單靠技術分析便斷言港股已重返「牛市」，因一切仍要取決中美貿易會談的成果。



他指出，倘中美貿易談判能達成協議，美國撤銷對中國商品加徵關稅，港股才可望轉入「牛市」，進一步上試30,000點，甚至32,000點。相反，若談判破裂，港股則會繼續「熊市」走勢，更有機會失去近月的升幅，「屆時跌幅會好恐怖」，預料會大瀉3,000至5,000點，再試穿24,000點低位。他認為雙方能於「休戰」限期前簽訂協議機會較低。



被喻為「基金教父」的雷賢達表示，港股近月升浪只是去年累跌太多之後的反彈，目前揚言「牛市」重臨實言之過早，暫不似有新的上升浪。他估計今年港股波幅會有6,000點，若年初的25,000點是今年低位，則高位可能在31,000點。但若中美未能達成共識，則有機會跌穿25,000點，而短線料於28,000至29,000點反覆。



他又說，外圍情況仍然反覆，如貿易戰令環球經濟放緩，美國經濟雖未見滑落，但市場仍憂慮衰退風險，內地企業債務違約問題亦令人關注。



東驥基金管理董事總經理龐寶林坦言，市場回穩令投資者風險胃納上升，倘中美貿易磋商能達成協議，恒指或可衝上29,000點，屆時可能會有投資者趁好消息出貨。他直言，暫時仍未能確認港股「牛市」已重臨。雖然中美貿易談判或有好消息，但頂多是中國願意購買更多美國商品及農產品，其他於保護知識產權及防止科技盜竊等問題上，料較難落實共識，故可能尚有第二回合的磋商。



港股美國預託證券(ADR)周三早段反覆偏軟，滙控報66.79元，較港低0.31元；騰訊報348.26元，高0.46元，相當於恒指下跌65點。

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