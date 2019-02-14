溫灼培：金價中期向好勢頭未變

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，世界黃金協會數字顯示，去年第4季全球黃金總需求量為1,281.5噸，按季及按年分別增長21.5%及15.6%。供應方面，第4季黃金總供應量為1,129.4噸，按季略降47.4噸或約4%。



按筆者計算，第4季現貨黃金平均價為1,228美元，與第3季平均價1,211美元基本上無太大分別。也就是說，當金價長期維持於1,200至1,230美元水平，市場便重新對黃金感興趣。相反，於同一金價水平，礦商顯得無意增加黃金產量。



分析上述世界黃金協會數字，似乎告訴了我們，金價於1,230美元可視為龐大支持。另值得留意的是，於第4季基本上中美貿易紛爭已存在，而第4季離岸人民幣兌美元的平均價為6.9159。亦即除非有重大事故發生，短期內要金價跌返1,230美元相信並不容易。



還有，從本周中國公布1月份外匯儲備，當中黃金儲備增加了38萬安士(約11.8噸)。面對中美紛爭加劇、南海局勢不穩等，會否驅使中國日後增購黃金作儲備，實在值得留意。



另外，因應全球經濟增長開始放慢，全球主要央行已相繼停止加息，甚至在貨幣政策上再次轉向寬鬆，這亦可視為利好金價因素。今年內，金價似乎已具備挑戰1,360美元的能力，惟建議待金價跌返1,280美元才考慮吸納。

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