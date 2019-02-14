陳正犖：紐元短線有上升空間

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭央行公布最新議息結果，維持利率不變。雖然央行把2020年及2021年的經濟增長及通脹預測調低，但行長聲明維持「下次利率變動方向，可能是上調，也可能下調」的說法，反映央行給予更多時間，讓通脹回升至2%目標中位數。



市場原先預期新西蘭央行今次議息或會較鴿派，因此，央行對利率的中性觀點，刺激紐元做好，紐元兌美元從接近一個月低位反彈至0.6840水平。



聯儲局官員持續放鴿，有部分央行亦開始跟隨，例如澳洲央行、英倫銀行和歐洲央行等，但新西蘭央行今次維持中性取態，未有大幅轉鴿，有望為紐元後市帶來支持。



另外，新西蘭主要出口奶類食品，自去年12月起，奶類食品拍賣價格已累計回升近20%，亦有機會利好紐元。技術上，紐元兌美元的相對強弱指數持續回升，後市有機會上試0.6970，支持或為0.6697。

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