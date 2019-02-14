美股收市：道指升117點　大眾零售股領市向上

憧憬中美貿易會談進展正面，美國股市連升兩日。道指全日保持升幅，收報25,543點，升117點或0.46%；標指收報2,753點，升8點或0.3%；納指收報7,420點，升5點或0.08%。



消費股領市向上，製造商3M全日升1.49%，為道指表現最好的成分股；藥房連鎖店Walgreens Boots Alliance和家居用品連鎖零售集團家得寶分別升1.22%和1.15%。



國際油價上漲，刺激油股做好，埃克森美孚和雪佛龍分別升1.09%皈0.65%。



科技股方面，亞馬遜收漲0.12%；Netflix下挫2.28%；Facebook跌0.59%。思科系統績前受壓，全日跌逾0.8%。



最新數據顯示，美國1月CPI按年增長1.6%，創19個月來新低，數據表明美國通脹出現降溫，這將有助於證明暫停加息的合理性。



與此同時，美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾放鴿，她表示聯儲局將在未來幾次會議中確定結束縮表的計劃。



美國費城聯邦儲備銀行主席哈克亦稱，預計今明兩年，聯儲局只會分別加息一次，而美國通脹增長預計略微高於2%。

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