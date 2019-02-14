【早晨評論精點】林嘉麒：升市四大元素缺一不可

財經評論：引資平台趨完備 內企還須速提質

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林嘉麒：升市四大元素缺一不可

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吳小平：股王國際化艱難 有隱憂

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古勝：股市旺場券商股受惠

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楊俊文：日圓轉弱利港股走勢

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金曹：恒指首季反覆向上

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i Talk：幫科企「捉蟲」 報酬勝打工

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莫開偉：好消息紛至 A股強勢可延續

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溫灼培：金價中期向好勢頭未變

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陳正犖：紐元短線有上升空間

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