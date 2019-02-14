【牛市再現？】港股升穿牛熊線　專家話睇定啲先...

港股「熊」轉「牛」？市場憧憬中美貿易談判有良好進展，恒生指數周三(13日)逾七個月來首次升穿250天牛熊分界線，全日大漲326點，收報28,497點，不但「三連揚」，而且較去年10月低位24,540點已累升3,957點或逾16%。成交更突破千億元至1,211億元，逾兩個月來最多。不過，券商普遍認為，斷言牛市已經重臨實言之過早。



周三全日共有1,160隻股份上升。根據《東網》統計，50隻藍籌股中，有29隻已升穿250天牛熊分界線，當中包括多隻中港地產股、中電(00002)、領展(00823)及中國移動(00941)等高息股。不過，「獅王」滙豐控股(00005)、騰訊(00700)、長和(00001)及三大內銀股則仍未升穿250天線。



●倘中美達成協議 恒指試衝三萬

曾預言今年港股會「熊」轉「牛」的資深財經專家林一鳴表示，暫時不可單靠技術分析便斷言港股已重返「牛市」，因一切仍要取決中美貿易會談的成果。



他指出，倘中美貿易談判能達成協議，美國撤銷對中國商品加徵關稅，港股才可望轉入「牛市」，進一步上試30,000點，甚至32,000點。相反，若談判破裂，港股則會繼續「熊市」走勢，更有機會失去近月的升幅，「屆時跌幅會好恐怖」，預料會大瀉3,000至5,000點，再試穿24,000點低位。



由於美國總統特朗普於墨西哥邊境興建圍牆事件上已慘輸一仗，故於中美貿易會談上，特朗普必然要取得很大「着數」才肯讓步，他認為雙方能於「休戰」限期前簽訂協議機會較低。



●年內波幅料達六千點

被喻為「基金教父」的雷賢達表示，港股近月升浪只是去年累跌太多之後的反彈，目前揚言「牛市」重臨實言之過早，暫不似有新的上升浪。他估計，今年港股波幅會有6,000點，若年初的25,000點是今年低位，則高位可能在31,000點。但若中美未能達成共識，則有逾一成機會跌穿25,000點，而短線恒指料於28,000至29,000點反覆一段時間。



他又說，外圍情況仍然反覆，如貿易戰令環球經濟及企業盈利增長放緩，美國經濟雖未見滑落，但市場仍憂慮其有衰退風險，而企業債務違約問題亦令人關注。



東驥基金管理董事總經理龐寶林坦言，市場回穩令投資者風險胃納上升，倘中美貿易磋商能達成協議，恒指或可衝上29,000點，屆時可能會有投資者趁好消息出貨。惟全球央行有機會轉軚不加息，若美國聯儲局也「跪低」暫停「收水」，料大市可「升多浸」上試30,000點。



不過，他直言暫時仍未能確認港股「牛市」已重臨。雖然中美貿易談判或有好消息，但頂多是中國願意購買更多美國商品及農產品，其他於保護知識產權及防止科技盜竊等問題上，料較難落實共識，故可能尚有第二回合的磋商。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

